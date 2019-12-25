На Российском проспекте с бывшего военного сняли пиджак с орденами

Размер материального ущерба составил 80 тысяч рублей.

В Невском районе Петербурга с отставного военного сняли пиджак с государственными наградами. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 18 июня в экстренные службы обратился 71-летний пенсионер. Он сообщил, что у дома 14 по Российскому проспекту его ударили и сняли костюм с орденами. На пиджаке были прикреплены медаль "Золотая звезда" Героя Советского Союза, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За боевые заслуги", "За отличие в воинской службе" I степени и "За безупречную службу".

Размер материального ущерба составил 80 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё одного петербуржца задержали за вымогательство у студента.

Фото: Piter.tv