С улицы Марата выселяют помещения "Барских бань" и точку общепита

Также в Петербурге лишились своих мест майнинговая фирма и кофейня.

Во вторник, 17 марта, сразу несколько зданий по пяти адресам Петербурга освободились от незаконно занятых помещений. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом (ККИ).

С улицы Марата выселили банный комплекс с бассейном, парной и комнатами отдыха в доме №75 и кофейню на цокольном этаже в доме №8. Отмечается, что в обоих зданиях бизнес велся с расторгнутым договором аренды с июля и октября прошлого года.

Также освободилось помещение площадью 85 квадратных метров в восьмом доме по улице Радищева, где располагалась майнинговая фирма. Дом Порфирьева, признанный памятником, был несогласованно перепланирован. Договор аренды пользователя также был расторгнут год назад, а в срок помещение лишь частично освободили.

С улицы Маяковского выселили нелегальную точку общепита, пользователи которой самовольно заняли помещение, а с Коммунистической улицы в Кронштадте, где расположен объект-памятник "Казарма Первого учебного морского экипажа", –пользователей части помещения. Договор об аренде оказался давно расторгнутым, а внутри помещения демонтировали перегородки и зашили оконные проемы, перенесли сантехнику и дверные проемы.

Ранее мы рассказывали, как на Рощинской снесли здание бывшей елочной фабрики.

Фото: пресс-служба ККИ