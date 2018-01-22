За сутки Петербург очистили от 45 тысяч кубометров снега

Во вторник в Петербурге выпало 15 сантиметров снега, а в некоторых районах — до 20 сантиметров.​​​​​​​

За сутки дорожники Петербурга вывезли из города 45 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.



В ведомстве также отметили, что работы по вывозу снега продолжатся 6 марта. Всего чистка ждет 100 участков. Снегоуборочная техника будет работать на севере и юге Петербурга, в историческом центре, на правом берегу Невы, в Пушкине и Колпино.



В среду на улицы Петербурга вышло около тысячи дворников и задействовано порядка 800 специальных машин. Их главная задача – вывоз снега. Трассы подметают и посыпают песко-соляной смесью. В комитете уточнили, что во вторник в Петербурге выпало 15 сантиметров снега, а в некоторых районах — до 20 сантиметров.



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Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга