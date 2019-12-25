Прямые рейсы из Хабаровска в Петербург прекратятся с середины августа

Спрос на маршрут оказался ниже ожидаемого.

Авиакомпания Nordwind объявила о прекращении прямых перелетов из Хабаровска в Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту Хабаровска уточнили, что вылеты в Северную столицу отменяются с 16 августа. Инициатором такого решения стала сама авиакомпания Nordwind. Спрос на маршрут оказался ниже ожидаемого.

Прямые рейсы из Хабаровска в Петербург запустили в апреле этого года. С середины августа для пассажиров будет доступен только перелет "Уральскими авиалиниями" с пересадкой в Екатеринбурге.

Ранее мы писали, что число рейсов из Петербурга в Египет увеличат с октября.

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