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С рынка в Волхове изъяли 13,5 тысячи пачек сигарет
Сегодня, 15:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С рынка в Волхове изъяли 13,5 тысячи пачек сигарет

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На них не было акцизных марок.

В Волхове транспортная прокуратура пресекла реализацию 13,5 тысяч пачек сомнительных табачных изделий. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. 

В торговых точках продовольственного рынка "Привокзальный" продавались 13,5 тысяч пачек табачных изделий известных производителей без акцизных марок РФ и необходимой информации для продажи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ по факту приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Нелегальная табачная продукция изъята.

В мае полмиллиона пачек контрабандных сигарет изъяли таможенники в Петербурге.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: волхов, табак
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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