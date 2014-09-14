С рынка в Волхове изъяли 13,5 тысячи пачек сигарет

На них не было акцизных марок.

В Волхове транспортная прокуратура пресекла реализацию 13,5 тысяч пачек сомнительных табачных изделий. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

В торговых точках продовольственного рынка "Привокзальный" продавались 13,5 тысяч пачек табачных изделий известных производителей без акцизных марок РФ и необходимой информации для продажи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ по факту приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Нелегальная табачная продукция изъята.

В мае полмиллиона пачек контрабандных сигарет изъяли таможенники в Петербурге.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура