С понедельника в Музее Иосифа Бродского откроется научная библиотека

Работать с книгами и архивными материалами можно будет только в экспозиционной части учреждения.

В Петербурге с 27 сентября в Музее Иосифа Бродского "Полторы комнаты" откроется научная библиотека. Об этом сообщили на официальной странице музея в Instagram.

Посещать ее можно будет в первый день недели с 12:00 до 19:00 по предварительному заказу на сайте библиотеки. Для читателей будет доступен только книжный фонд библиотеки. Архивный фонд в настоящее время находится в обработке, но постепенно его тоже будут открывать для исследователей.

Работать с книгами и архивными материалами можно будет только в экспозиционной части учреждения. Библиотека же включает в себя основные издания произведений Бродского, а также обширный корпус исследовательской литературы, мемуаристику.

Сотрудники музея рассказали, что научный архив формируется из личных фондов исследователей и друзей Иосифа Бродского, а также собственных материалов Музея Иосифа Бродского и Фонда Музея Иосифа Бродского. Это рукописные и машинописные документы, корреспонденция, газетные вырезки, автографы, фотографии, аудио- и видеозаписи и многое другое. Отмечается, что во многих изданиях оставлены автографы авторов, среди которых есть и друзья Бродского.

Ранее "У каждого мальчика была железная дорога": инженер музея "Гранд Макет Россия" – о профессии.

Фото: Instagram / brodsky.online



