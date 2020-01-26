С понедельника в Музее Иосифа Бродского откроется научная библиотека

В Петербурге с 27 сентября в Музее Иосифа Бродского "Полторы комнаты" откроется научная библиотека. Об этом сообщили на официальной странице музея в Instagram.
Посещать ее можно будет в первый день недели с 12:00 до 19:00 по предварительному заказу на сайте библиотеки. Для читателей будет доступен только книжный фонд библиотеки. Архивный фонд в настоящее время находится в обработке, но постепенно его тоже будут открывать для исследователей.
Работать с книгами и архивными материалами можно будет только в экспозиционной части учреждения. Библиотека же включает в себя основные издания произведений Бродского, а также обширный корпус исследовательской литературы, мемуаристику.
Сотрудники музея рассказали, что научный архив формируется из личных фондов исследователей и друзей Иосифа Бродского, а также собственных материалов Музея Иосифа Бродского и Фонда Музея Иосифа Бродского. Это рукописные и машинописные документы, корреспонденция, газетные вырезки, автографы, фотографии, аудио- и видеозаписи и многое другое. Отмечается, что во многих изданиях оставлены автографы авторов, среди которых есть и друзья Бродского.
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Фото: Instagram / brodsky.online
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.