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С понедельника в Музее Иосифа Бродского откроется научная библиотека
Сегодня, 18:16
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

С понедельника в Музее Иосифа Бродского откроется научная библиотека

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Работать с книгами и архивными материалами можно будет только в экспозиционной части учреждения.

В Петербурге с 27 сентября в Музее Иосифа Бродского "Полторы комнаты" откроется научная библиотека. Об этом сообщили на официальной странице музея в Instagram.

Посещать ее можно будет в первый день недели с 12:00 до 19:00 по предварительному заказу на сайте библиотеки. Для читателей будет доступен только книжный фонд библиотеки. Архивный фонд в настоящее время находится в обработке, но постепенно его тоже будут открывать для исследователей. 

Работать с книгами и архивными материалами можно будет только в экспозиционной части учреждения. Библиотека же включает в себя основные издания произведений Бродского, а также обширный корпус исследовательской литературы, мемуаристику. 

Сотрудники музея рассказали, что научный архив формируется из личных фондов исследователей и друзей Иосифа Бродского, а также собственных материалов Музея Иосифа Бродского и Фонда Музея Иосифа Бродского. Это рукописные и машинописные документы, корреспонденция, газетные вырезки, автографы, фотографии, аудио- и видеозаписи и многое другое. Отмечается, что во многих изданиях оставлены автографы авторов, среди которых есть и друзья Бродского. 

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Фото: Instagram / brodsky.online


 

Теги: музей-квартира иосифа бродского, научная библиотека, полторы комнаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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awesinov
Сегодня 18:33

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
awesinov
Сегодня 18:33

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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