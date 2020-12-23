"У каждого мальчика была железная дорога": инженер музея "Гранд Макет Россия" – о профессии

Мы узнали, как устроена железная дорога в одном из самых популярных музеев Петербурга, и кто помогает поездам курсировать по макету России.

Игорь Беличенко уже пять лет работает инженером в музее "Гранд Макет России". Он рассказал Piter.TV, как устроился на необычную работу и с какими трудностями столкнулся на новом месте.

Это было в 2016 году, я тогда находился в поиске работы, в промежутке между собеседованиями я ходил по различным интересным местам города. Однажды я узнал, что есть такой музей Гранд Макет России. Я сюда пришел, бродил часа три, так было интересно все понажимать, так здорово. Подумал, почему бы сюда не отправить резюме. Я раньше с этим не встречался ни разу, поначалу было тяжело. Думаешь, а почему он туда едет, а этот сюда, как они вообще едут? Но потом стал уже понимать и разбираться. Игорь Беличенко, инженер-железнодорожник в музее "Гранд Макет России"

Всего на макете семь железнодорожных систем, все поезда двигаются по расписанию. Игорь занимается техническим обслуживанием составов, устраняет аварии и проверяет "внутренности" макета.

Мне нравится под макетом работать, там что-нибудь подключать, приводить в движение что-то новое, проводить техобслуживание, интересно разобрать состав, посмотреть, что у него там внутри. У него также есть мотор, редуктора, есть колеса и микросхема, которая всем управляет, знает, где остановиться, включить свет, отцепиться. Игорь Беличенко, инженер-железнодорожник в музее "Гранд Макет России"

Кроме стандартной железной дороги в музее можно увидеть узкоколейную дорогу, дымящиеся паровозы, императорский поезд и револьверный обменник составами, благодаря которому поезда на макете постоянно меняются.

Я думаю, у каждого мальчика в детстве была своя железная дорога, которой он управлял, создавал макет, где все своей жизнью жило. Дети в восторге всегда, но и взрослым очень интересно становится, они свою мечту детства реализуют. Порой реакция бывает у них неоднозначная, кто-то восхищается и говорит "Бог макета", а кто-то говорит, что я дяденька, который в детстве не наигрался с паровозиками. От всех разное можно услышать, но в основном приятное. Игорь Беличенко, инженер-железнодорожник в музее "Гранд Макет России".

Ранее в интервью с генеалогом мы обсуждали, как найти свои корни.

Фото и видео: Piter.TV / Полина Нечаева, Глеб Мазур