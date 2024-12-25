Загрязненный грунт увозят на специальные объекты утилизации.

С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжают участвовать добровольцы, спасатели, сотрудники краевой и муниципальных администраций. По словам Кондратьева, загрязненный грунт увозят на специальные объекты утилизации. Он уточнил, что почти 84 тысячи тонны вывезли на площадку временного хранения.

Ранее мы сообщали, что на Черноморском побережье продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов.

Видео: МЧС России