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На Черноморском побережье продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов

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В акватории Керченского пролива обследовано более 809 квадратных километров.

На Черноморском побережье продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В акватории Керченского пролива обследовано более 809 квадратных километров. В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного грунта. Кроме того, в Крыму выявлены два факта незначительного загрязнения берега. По данным ведомства, всего обследовано 2 369 километров, собрано и вывезено порядка 249 тонн нефтепродуктов.

Ранее мы сообщали, что почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, нефтепродукты, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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