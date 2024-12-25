На Черноморском побережье продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов

В акватории Керченского пролива обследовано более 809 квадратных километров.

На Черноморском побережье продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В акватории Керченского пролива обследовано более 809 квадратных километров. В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного грунта. Кроме того, в Крыму выявлены два факта незначительного загрязнения берега. По данным ведомства, всего обследовано 2 369 километров, собрано и вывезено порядка 249 тонн нефтепродуктов.

Ранее мы сообщали, что почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани.

Видео: МЧС России