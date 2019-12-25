С парковки у ТРК на Заневском угнали "Лексус" за 5,2 млн рублей

Угонщиков разыскивают.

Вечером пятницы, 11 декабря, в полицию обратился 54-летний неработающий петербуржец. Как стало известно Piter.TV, мужчина лишился своей дорогостоящей иномарки.

Автовладелец припарковал свой черный "Лексус LX570" у ТРК "Заневский каскад" и пошел за покупками, а вернувшись, уже не нашел машину. Ущерб от угона составил свыше 5,2 млн рублей. Отмечается, что автомобиль застрахован и оборудован штатной сигнализацией. При просмотре камер на парковке полицейские зафиксировали, как во время отсутствия водителя в иномарку садятся двое и уезжают в неизвестном направлении.

Угонщиков ищут, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили серийного квартирного вора.

Фото: pixabay