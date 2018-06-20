С острова Южно-Приморского парка спасли двух собак

Сами идти через лед они боялись.

В Южно-Приморском парке спасатели вытащили с маленького острова двух собак. Об этом сообщается в группе "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум".

Хозяев от острова отделял водоем с тонким льдом, а собаки никак не хотели возвращаться самостоятельно. К тому же, кобеля три месяца назад забрали с улицы, куда его избитого выкинул предыдущий хозяин. На мужчин он реагирует плохо.

Спасатель в гидрокостюме, осторожно спустившись в воду и застраховавшись линем, поплыл. Лед сначала был тонким, но к середине водоема набрал толщину и позволил ползти, потом опять "похудел". В середине водоема остался ледяной "мостик". Добравшись до острова, оказалось не так просто поймать животных, девочка пыталась играть в догонялки, мальчик смотрел на спасателя недружелюбно и даже чуть не укусил.

На берегу уже ждали хозяева с поводками и после нескольких попыток остров снова стал необитаемым.

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