Видео: голубя на Белградской вытащили из вентиляционной трубы воркованием

Он провел там 4 дня.

Спасатели "Кошкиспас" вытащили из вентиляционной трубы на Белградской улице голубя, который просидел там 4 дня. Об этом сообщается в официальной группе.

Голубь попал в трубу квартиры, которая находится на пятом этаже. Жильцы пытались стучать снизу, чтобы подтолкнуть птицу к выходу. Не помогло. Снимать панели и листы ДСП – это практически строить заново потолок. После долгих раздумий в голову пришла идея поманить хлебушком и включить в YouTube воркование голубей.

Пернатый попался на это. Голубь изловчился и спрыгнул с перекрытий в короб вентиляционной шахты. После этого птицу поймали и выпустили на улицу через окно.

Ранее на Piter.TV: В Кингисеппском районе волонтеры-спасатели вызволили кошку из-под земли.

Фото и видео: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/ ВК