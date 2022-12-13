С опережением срока завершено строительство тепломагистрали на Трамвайном проспекте

1-ю Кировскую котельную, запущенную в работу в 1961 году, выведут из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация источника была признана нецелесообразной.

С опережением срока завершено строительство тепломагистрали для переключения 50 000 жителей Кировского района на ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

ГУП "ТЭК СПб" завершило первый проект по оптимизации зон теплоснабжения в Петербурге. Новая тепломагистраль на Трамвайном проспекте позволит переключить потребителей с котельной 1-я Кировская на Автовскую ТЭЦ ПАО "ТГК-1". Этот участок сети введут в строй после совместной настройки необходимых параметров с ТЭЦ.

После переключения с неэффективной котельной на Трамвайном, 8, тепло и горячее водоснабжение от высокоэффективного источника получат 104 здания, в том числе 73 жилых дома, 4 детских сада, 6 школ и 3 лечебных учреждения. Работы повысят комфорт и бесперебойность теплоснабжения в домах 50 000 петербуржцев.

Строительство началось в июне 2022 года и завершилось с опережением почти на полгода несмотря на сложность участка. До июня подрядчик демонтирует временную сеть и восстановит благоустройство в полном объеме.

1-ю Кировскую котельную, запущенную в работу в 1961 году, выведут из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация источника была признана нецелесообразной.

В четверг, 6 апреля, в 05:40 ремонтно-восстановительные бригады АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили работы на сетях по Дровяной улице, где накануне прорвало трубу с горячей водой.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению