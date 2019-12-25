С начала зимы "Мостотрест" вывез с мостов более 20 тыс. кубометров снега

Ежедневно задействовано от 50 до 60 единиц уборочной техники, до 10 единиц малой механизации, около 100 работников ручного труда.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что с мостов, которые находятся в оперативном управлении "Мостотрест" (около 100 мостов), вывезли более 20 тыс. кубометров снега с 30 ноября по 22 декабря.

Каждый день задействуют от 50 до 60 единиц уборочной техники, а также до 10 единиц малой механизации, около 100 работников ручного труда. Из-за погодных условий основные операции – зачистка сооружений и объектов от свежевыпавшего снега и обработка противогололедными материалами.

Рыбацкий мост уйдет на капремонт. Его будут использовать для выезда с Усть-Славянки.

Фото: Piter.tv