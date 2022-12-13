С начала мая в Петербург поступило почти 19 тонн черешни из Узбекистана

Все партии успешно прошли фитосанитарный контроль.

С начала мая должностные лица Россельхознадзора в Пулково провели карантинный фитосанитарный контроль 18,8 тонн черешни. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Единственной страной-поставщиком ягод в Петербург и Ленинградскую область стал Узбекистан. Все партии успешно прошли фитосанитарный контроль.

При этом отмечается, что импортные ягоды, поступающие на прилавки магазинов в Петербурге и Ленобласти, также могут проходить фитосанитарный контроль на территориях других регионов.

Ранее в Петербурге уничтожили зараженную партию хризантем из Латвии.

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