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С начала мая в Петербург поступило почти 19 тонн черешни из Узбекистана
Сегодня, 11:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала мая в Петербург поступило почти 19 тонн черешни из Узбекистана

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Все партии успешно прошли фитосанитарный контроль.

С начала мая должностные лица Россельхознадзора в Пулково провели карантинный фитосанитарный контроль 18,8 тонн черешни. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Единственной страной-поставщиком ягод в Петербург и Ленинградскую область стал Узбекистан. Все партии успешно прошли фитосанитарный контроль.

При этом отмечается, что импортные ягоды, поступающие на прилавки магазинов в Петербурге и Ленобласти, также могут проходить фитосанитарный контроль на территориях других регионов.

Ранее в Петербурге уничтожили зараженную партию хризантем из Латвии.

Фото: pxhere

Теги: узбекистан, черешня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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