С начала летнего сезона в Ленобласти отремонтировали 47 ж/д переездов

За лето планируется привести в порядок 115 железнодорожных переездов региона.

Дорожный комитет Ленинградской области и Октябрьские железные дороги, региональный филиал ОАО "РЖД", отчитались о ходе совместного ремонта асфальтового покрытия на железнодорожных переездах Ленобласти. Сообщается, что с начала мая, после старта летней ремонтной кампании, были отремонтированы 47 переездов Всеволожского, Выборгского, Волосовского, Волховского, Гатчинского и Лужского районов. Всего до конца сентября планируется обновить полотно на 115 переездах.

В план работы попадали аварийные участки переездов, о которых чаще всего заявляли водители через официальный Instagram дорожного комитета Ленобласти. После составления плана в апреле представители двух ведомств договорились о синхронизации ремонтных работ на областных трассах и переездах, что позволило свести к минимуму заторы и обеспечить безопасность на дорогах.

С особым тщанием были отремонтированы переезды в Тайцах, Елизаветино, Осельках и Гатчине. В июне обещают завершить ремонт переезда в Форносово.

Ранее Ленобласть потребовала от РЖД провести ремонт на 60 железнодорожных переездах.

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