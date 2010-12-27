С начала года в жилых домах Петербурга открылось 500 новых кафе

Неожиданно, но самые популярные рестораны русской кухни.

Аналитики заявили, что за шесть месяцев в городе на Неве открылось около 500 объектов в формате street retail. Соответствующие данные представлены в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Согласно данным, общий объем площадей новых точек на начало июля составил 596,5 тысяч кв. метров. Так, большая часть новых заведений - это бары, кафе, магазины и аптеки. По словам экспертов, среди открывшихся новые заведения общественного питания в Петербурге составляют 32%, продукты — 12%, а одежда 9%. При этом ставки за аренду и уровень вакансий находится на уровне 2018 года.

Самой "ресторанной" улицей все же остается улица Рубинштейна. Согласно исследованию, наибольшей популярностью у посетителей пользуются кафе с русской кухней.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустят регулярный туристический маршрут ретротрамвая.

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