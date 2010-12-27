С начала года в Петербурге спасли более 500 животных

Всего за шесть месяцев в «Кошкиспас» поступило 1305 обращений.

Служба спасения животных "Кошкиспас" опубликовала полугодовую статистику по своей работе. Она доступна на ВК-странице службы. Сотрудники также отметили резкий скачок числа обращений в июне, когда в городе находят много травмированных птиц и котят.

Всего за шесть месяцев в "Кошкиспас" поступило 1305 обращений. Из них специалисты поисково-спасательного отряда "Экстремум" помогли 165 раз. Самостоятельно спаслись 82 животных, 181 раз выручили простые люди, а 27 – штатные спасатели города.

В более чем половине случаев сотрудники службы вынуждены были отказать, поскольку просьба была не по профилю отряда. Среди них отлов: сбежавших животных, сельскохозяйственных животных, попугаев и оказание ветеринарной помощи.

Спасатели рады тому, как много в Петербурге и Ленинградской области неравнодушных людей, которые готовы прийти на помощь животным самостоятельно или вызвать для спасения специалистов.

Также в "Кошкипас" отмечают, что всегда рады новым помощникам в своих рядах, которые по мере сил и возможностей готовы выручать животных из беды.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию дома животных.

Фото: pixabay; "Кошкиспас" / ВКонтакте