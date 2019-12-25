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С начала года в Петербурге на 60% выросли продажи новых авто
Сегодня, 14:19
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С начала года в Петербурге на 60% выросли продажи новых авто

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В топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей вошли: Kia, LADA, Hyundai, Renault и Skoda.

С начала года (с января по май) в Петербурге на 60% выросли продажи новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили аналитики  агентства "Auto-Dealer-СПб". 

Так, за пять месяцев в Северной столице было продано 62 738 новых легковушек. В мае этого года автодилеры увеличили продажи на 196% по сравнению с маем прошлого года. Было продано 13 559 новых авто.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за пять месяцев составила 9,5% против 8,2% за аналогичный период прошлого года,

– говорится в сообщении.

Лидером продаж в Петербурге стал бренд KIA, на втором месте расположилась марка авто LADA. Аналитики отметили, что меньшей популярностью среди петербуржцев пользовались марки Chevrolet, Jaguar, Changan, Zotye, Mitsubishi и Honda.

Ранее мы писали, что в России ужесточат правила техосмотра подержанных авто.

Фото: pixabay.com

Теги: автомобили, продажи, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Сегодня 15:30

Люди, банально, спасают обесценивающиеся накопления. Машины, да и не только они, бесконтрольно дорожают. Естественно, что спрос не падает, не смотря на некоторых обнаглевших диллеров (KIA, например), навязывающих доп. оборудование по заоблачным ценам.

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