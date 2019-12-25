С начала года в Петербурге на 60% выросли продажи новых авто

В топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей вошли: Kia, LADA, Hyundai, Renault и Skoda.

С начала года (с января по май) в Петербурге на 60% выросли продажи новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили аналитики агентства "Auto-Dealer-СПб".

Так, за пять месяцев в Северной столице было продано 62 738 новых легковушек. В мае этого года автодилеры увеличили продажи на 196% по сравнению с маем прошлого года. Было продано 13 559 новых авто.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за пять месяцев составила 9,5% против 8,2% за аналогичный период прошлого года, – говорится в сообщении.

Лидером продаж в Петербурге стал бренд KIA, на втором месте расположилась марка авто LADA. Аналитики отметили, что меньшей популярностью среди петербуржцев пользовались марки Chevrolet, Jaguar, Changan, Zotye, Mitsubishi и Honda.

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