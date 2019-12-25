С начала года клещевым энцефалитом заразились 11 жителей Петербурга

В их числе трое детей.

С начала 2021 года в Петербурге у 11 человек выявили клещевой энцефалит. В их числе трое детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За неделю, с 7 по 13 июня, в больницы города обратилось 733 петербуржца, которых укусили клещи. Всего в черте города эти членистоногие нападали на людей 133 раза. Самым опасным по количеству клещей оказался Курортный район – 26 человек пострадали от их укусов. 16 пострадавших выявлено в Пушкинском района, по 11 – в Красносельском и Приморском.

В случае обнаружения на себе клеща, нужно немедленно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства. Членистоногое нужно аккуратно вытащить и отправить на исследование в лабораторию.

Ранее петербуржцам рассказали, сколько нужно пить воды во время аномальной жары.

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