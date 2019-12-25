С начала года турпоток в Петербург увеличился на 32 процента

Чаще всего Северную столицу посещают жители Москвы и Подмосковья.

За первое полугодие 2022 года туристический поток в Петербург вырос на 32,7 процента, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщила директор компании "Агентство Маркет Гайд" Юлия Кислова на ПМЭФ. По словам специалиста, причиной тому стало закрытие 11 аэропортов на юге страны и отсутствие возможности у россиян поехать в зарубежные страны.

Эксперт считает, что ситуация позволяет Петербургу стать одним из главных бенефициаров 2022 года. Лидер мнений отметила, что чаще всего Северную столицу посещают жители Москвы и Подмосковья, они составляют 40 процентов от общего числа туристов. 16 процентов туристов выбирают гостиницы категории 3, 4 и 5 звезд.

Юлия Кислова отметила, что средний чек на российского туриста вырос на 13 процентов. Однако чек для иностранца все равно выше.

Фото: Piter.tv