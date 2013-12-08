Служба-112 работает ежедневно и круглосуточно.

С начала года операторы Службы-112 Ленобласти приняли 660 тысяч вызовов. Чаще всего жители обращались для вызова скорой медицинской помощи и полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вмешательства служб экстренного реагирования потребовали более 376 тысяч вызовов. Еще около 133 тысяч вызовов были направлены в скорую медицинскую помощь, 116 тысяч обращений – в полицию. В среднем операторы службы принимали по 3,6 тысяч вызовов в сутки.

Служба-112 работает ежедневно и круглосуточно.

В Петербурге более 279 тысяч экстренных вызовов приняли операторы 112 в июне.

Фото: пресс-служба регионального правительства