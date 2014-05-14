Более 279 тысяч экстренных вызовов приняли операторы 112 в июне

Из общего числа поступивших вызовов на реагирование в полицию направлено 73,8 тысяч/

В Систему-112 Санкт-Петербурга за июнь поступило более 279 тысяч вызовов, sms и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Среднее количество вызовов по номеру "112" в сутки составило 9,3 тысяч, а максимальное количество за сутки – более 10,6 тысяч обращений. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Из общего числа поступивших вызовов на реагирование в полицию направлено 73,8 тысяч, в скорую медицинскую помощь – 72,3 тысячи вызовов, в пожарно-спасательную службу – 6,6 тысяч и 2,4 тысячи обращений – в службу газа. Комплексного реагирования потребовали 17 вызовов, поэтому были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам. Остальные сообщения были информационно-справочного характера или по ошибке.

Все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе на телефоне. Кроме русского языка, операторы принимают сообщения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Фото: Piter.tv