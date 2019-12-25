Более трех тысяч петербуржцев сменили имя с начала года

По мнению психолога, люди меняют имена, чтобы уйти от неприятных воспитаний из детства или выделиться.

С начала текущего года более трех тысяч жителей Петербурга, достигших 18 лет, сменили имена. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на пресс-службу ЗАГСа.

Психолог Анна Завгороднева пояснила, что чаще всего люди меняют имена, чтобы уйти от неприятных воспоминаний из детства. Такое происходит, когда к человеку обращались агрессивно, коверкали его имя и фамилию, обзывались.

Кроме того, в последнее время нестандартное имя стало поводом ярко заявить о себе и привлечь внимание. Также люди могут менять имя перед переездом за границу или из-за постоянного общения с иностранцами.

Ранее мы писали, что в Петербурге отец ребенка после смены пола просил вписать его в графу "мать".

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