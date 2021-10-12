С начала года объем мобильного интернет-трафика вырос до 40% в Петербурге

По словам генерального директора аналитического агентства "ТМТ Консалтинг"Константина Анкилова, продажи смартфонов в этом году явно снизятся, что тоже скажется на потреблении трафика.

Стало известно, что в I квартале этого года объемы перекачиваемого пользователями мобильного интернет-трафика выросли до 30-40% в Петербурге. Об этом сообщают "Ведомости Санкт-Петербург" со ссылкой на данные операторов "МегаФон", МТС и Tele2.

Рост потребления трафика при этом в последние четыре месяца замедлился. 2МегаФон" зафиксировал рост трафика с начала года на 30%, общий объем составил 105 петабайт. За аналогичный период в МТС зафиксировали рост на 40%. В Tele2 прирост мобильного интернет-трафика достиг 36%, при этом в сетях 4G он вырос на 39%.

По словам генерального директора аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" Константина Анкилова, продажи смартфонов в этом году явно снизятся, что тоже скажется на потреблении трафика.

Ранее мы писали, что житель Бугров "заминировал" несколько ТЦ в Петербурге и потребовал миллион долларов.

Фото: pexels

