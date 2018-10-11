С космодрома "Восточный" в 8:42 успешно стартовала ракета "Союз"

Прошлый аналогичный запуск с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно.

С космодрома "Восточный" 5 июля в 8:42 по московскому времени успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" с "Метеором-М" №2-2 и 32 малыми спутниками. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Это был первый пуск с Восточного в этому году. Пуск был дан в 8:42, через 10 минут от носителя отделился разгонный блок "Фрегат" со спутниками. Именно ему предстоит развести аппараты по трем разным орбитам. Через час после пуска "Метеор-М" метеор должен быть на высоте 832 километра. Еще в течение двух часов малые спутники должны быть выведены на орбиты высотой порядка 580 и 530-540 километров. Примерно в 14:07 мск несгоревшие элементы конструкции "разгонника" приводнятся в несудоходном районе Тихого океана.

Также на орбиты будут доставлены спутники Таиланда, Германии, США, Чехии, Великобритании, несколько университетских аппаратов Эстонии, Швеции, Германии, Франции, Эквадора.

Прошлый аналогичный запуск с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно.

Ранее Пентагон запретит сотрудничество с Россией при запуске спутников. Ограничения вступят в силу с 2023 года.

Видео: YouTube/ Роскосмос