Скоростные составы будут отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20:15.

С 24 августа между Петербургом и Псковом начнут ходить вечерние "Ласточки". Скоростные составы будут отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20:15. Прибытие в Псков — в 23:45. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Обратно в Петербург "Ласточки" будут выезжать в 18:05 и прибывать в город на Неве в 21:35. Напомним, в утренние часы состав отправляется с Балтийского вокзала в 6:55, из Пскова — в 6:00.

Ранее мы писали, что ласточки "Санкт-Петербург - Псков" заполнены почти на 100%.

Фото: Piter.TV