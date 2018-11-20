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Съехавшая на обочину фура парализовала движение на Московском шоссе
Сегодня, 16:54
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Alena_Zinovieva

Съехавшая на обочину фура парализовала движение на Московском шоссе

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Пользователи интернета сообщают о большой пробке, скопившейся перед Ям-Ижорой.

Днем 5 февраля в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием большегруза. По словам пользователей интернета, съехавшая на обочину фура парализовала движение на Московском шоссе перед Ям-Ижорой.

На снимке, опубликованном в сети, видно, что грузовик съехал с дороги на обочину. О причинах аварии и пострадавших ничего не сообщается. Судя по сервису "Яндекс. Пробки" на участке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, все стоят – в этом месте карта окрасилась в красный.

Ранее мы писали, что на Дороге жизни "буханка" завалилась на бок.

Фото: Мегаполис

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Теги: авария, дтп с фурой, пробки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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