С доходного дома Галунова на Бакунина сбивают лепнину

Петербуржцы обеспокоены действиями рабочих.

Днем 22 марта жители Петербурга заметили, как с дома №2 по проспекту Бакунину сбивают лепнину. В сети появилось видео с места происшествия.

Петербуржцы обеспокоились тем, что рабочие могут повредить доходный дом И.В. Галунова. Однако жителей города быстро успокоили. Как сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга, на месте проводятся плановые работы по простукиванию фасада.

Напомним, дом №2 по проспекту Бакунина был построен в 1877-1880 гг. по проекту архитектора Александра Иванова в стиле эклектика. В 1900 году его расширил Дмитрий Крыжановский. Здание является памятником архитектуры регионального значения.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить мужчину, из-за которого треснул дом на Каменноостровском.

Фото, видео: Мегаполис