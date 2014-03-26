С Дворцовой площади можно отправить 5 разных видов бесплатных открыток

Особое внимание на Книжном салоне будет уделено детской литературе.

На Дворцовой площади с 19 по 22 мая будет проходить Книжный салон. В рамках этого фестиваля можно будет отправить бесплатные открытки. Всего на конкурс детских рисунков отправили более 30 работ. Так, посетителям Книжного салона предложат пять видов открыток с рисунками победителей – Вари Терлецкой, Киры Радиончик, Софии Поповой, Златы Борисовой и Алисы Лисовой, передает "Петербургский дневник".

Отмечается, что особое внимание будет уделено детской литературе. Пространство для юных читателей появится в одном из павильонов Книжного салона.

Ранее ГАТИ разрешила подготовку проведения Книжного салона на Дворцовой. Фестиваль будут проводить как в онлайн, так и офлайн форматах.

Фото: Вконтакте / Книжный Салон на Дворцовой