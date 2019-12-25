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ГАТИ разрешила подготовку проведения Книжного салона на Дворцовой
Сегодня, 16:05
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ГАТИ разрешила подготовку проведения Книжного салона на Дворцовой

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Фестиваль будут проводить как в онлайн, так и офлайн форматах. 

В среду, 11 мая, ГАТИ выдала ордер на подготовку к Международному Книжному салону. Он пройдет на Дворцовой площади уже в 17-ый раз. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Декорировать Дворцовую будут с 9 по 26 мая, там установят временные элементы благоустройства. Фестиваль будут проводить как в онлайн, так и офлайн форматах. 

В этом году салон приурочен к нескольким знаменательным датам — 350-летию со дня рождения Петра I, 130-летию со дня рождения Константина Паустовского и 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского.

Ранее мы писали, что арт-директор Книжного салона рассказала о дизайне проекта в 2022 году. Чтобы изучить фирменный стиль, достаточно заглянуть на сайт фестиваля.

Фото: Вконтакте / Книжный Салон на Дворцовой

 

Теги: гати, дворцовая площадь, книжный слон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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