ГАТИ разрешила подготовку проведения Книжного салона на Дворцовой

Фестиваль будут проводить как в онлайн, так и офлайн форматах.

В среду, 11 мая, ГАТИ выдала ордер на подготовку к Международному Книжному салону. Он пройдет на Дворцовой площади уже в 17-ый раз. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Декорировать Дворцовую будут с 9 по 26 мая, там установят временные элементы благоустройства. Фестиваль будут проводить как в онлайн, так и офлайн форматах.

В этом году салон приурочен к нескольким знаменательным датам — 350-летию со дня рождения Петра I, 130-летию со дня рождения Константина Паустовского и 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского.

Ранее мы писали, что арт-директор Книжного салона рассказала о дизайне проекта в 2022 году. Чтобы изучить фирменный стиль, достаточно заглянуть на сайт фестиваля.

Фото: Вконтакте / Книжный Салон на Дворцовой