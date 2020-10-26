С Байконура стартовала тяжелая ракета «Протон-М» с модулем «Наука»

Пуск состоялся в 17:58 мск.

С космодрома Байконур в 17:58 мск стартовала тяжелая ракета "Протон-М" с 20-тонным многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) "Наука". Модуль пополнит российский сегмент МКС. Об этом сообщает "Роскосмос" в Twitter.

Так, через 10 минут после запуска ракеты от нее должен отделиться модуль. И дальнейшее сближение с МКС будет осуществляться двигателями "Науки". Стыковка модуля должна произойти 29 июля в 16:26 мск.

Пуск стал 111-м для ракеты "Протон-М". "Наука" оказалась самой тяжелой полезной нагрузкой, выводимой данным носителем в космос.

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Видео: YouTube / Роскосмос ТВ