  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:50
118
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

С Байконура стартовала тяжелая ракета «Протон-М» с модулем «Наука»

0 0

Пуск состоялся в 17:58 мск.

С космодрома Байконур в 17:58 мск стартовала тяжелая ракета "Протон-М" с 20-тонным многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) "Наука". Модуль пополнит российский сегмент МКС. Об этом сообщает "Роскосмос" в Twitter.

Так, через 10 минут после запуска ракеты от нее должен отделиться модуль. И дальнейшее сближение с МКС будет осуществляться двигателями "Науки". Стыковка модуля должна произойти 29 июля в 16:26 мск.

Пуск стал 111-м для ракеты "Протон-М". "Наука" оказалась самой тяжелой полезной нагрузкой, выводимой данным носителем в космос.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет без зрителей главный военно-морской парад. Он состоится 25 июля. 

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ

Теги: космодром байконур, модуль наука, протон-м, роскосмос
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии