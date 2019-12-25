С 6 марта пять автобусов изменят маршрут в Приморском районе Петербурга

Автобусы №№ 85, 122, 182, 184, 194 временно меняют маршруты.

Движение транспорта по улице Маршала Новикова с 6 по 29 марта прекращается в связи с ремонтом сетей водоотведения. Так, автобусы №№ 85, 122, 182, 184, 194 временно меняют маршруты. Об этом сообщили 5 марта в пресс-службе СПБ ГКУ "Организатор Перевозок".

Автобус №85 от конечной остановки "Улица Шаврова" до проспекту Королёва, далее по проспектов Королёва и Сизова, Парашютной улице и далее до конечной остановки – станция метро "Озерки".

Автобус №122 от конечной остановки "Репищева улица" по Репищевой улице, проспектам Сизова и Королёва, улице Маршала Новикова и далее до конечной остановки – станция метро "Черная речка".

Автобус №182 от конечной остановки "Афонская улица" до проспекта Сизова, далее по проспектам Королёва, улице Маршала Новикова и до конечной остановки "Глухарская улица".

Автобус №184 от конечной остановки "Улица Шаврова" до проспекта Королёва, далее по проспекту Королёва, Долгоозерной улице, Парашютной улице, проспектам Сизова и Королёва и до конечной остановки "Шуваловский проспект".

Автобус №194 от конечной остановки "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" по Парашютной улице, далее по Долгоозерной улице, проспекту Королёва, улице Маршала Новикова (обратно по улице Уточкина) до конечной остановки – станция метро "Комендантский проспект".

Ранее "Пассажиравтотранс" закупит 48 автобусов на природном газе. За последние три года предприятие направило на маршруты более 400 новых автобусов.

Фото: Piter.tv