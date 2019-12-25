С 31 мая в Петербурге станет больше пригородных электричек

Больше всего поездок будет осуществляться на "дачных" направлениях.

С 31 мая на пригородные маршруты Петербурга назначено несколько дополнительных поездов, сообщили в пресс-службе АО "СЗППК". Пассажиропоток летом может значительно вырасти, поэтому власти города и области договорились увеличить количество поездов на популярных маршрутах, отметили в "СЗППК".

Так, больше поездок будет осуществляться на "дачных" направлениях, среди которых значатся Лужское, Выборгское, Витебское, Ириновское и Приозерское. В случае особенно высокого спроса на те или иные маршруты, компания добавит на них поезда. Подробное расписание можно увидеть на сайте компании, на станциях и вокзалах.

Поезд "Гранд Экспресс" вернется на маршрут между Петербургом и Москвой с 5 июня.

Фото: Piter.TV