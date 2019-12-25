Поезд "Гранд Экспресс" вернется на маршрут между Петербургом и Москвой с 5 июня

Курсировать между столицами поезда будут ежедневно.

Поезда "Гранд Экспресс" с 5 июня выйдут на ежедневную работу по маршруту из Петербурга в Москву и обратно. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".

Отмечается, что в вагонах будут особенно тщательно следить за соблюдением мер санитарной защиты. В составе каждого поезда появился свой вагон-ресторан, а пассажиры смогут выбрать стандартный или особо комфортный класс обслуживания. Билеты на июньские поезда уже появились в продаже на вокзалах и сайте компании.

Также сообщалось, что РЖД запустит дополнительные поезда "Сапсан", чтобы пассажирам было проще соблюдать необходимую дистанцию.

Фото: Piter.TV