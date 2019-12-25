РЖД запустит дополнительные поезда "Сапсан"

Эта мера поможет пассажирам соблюдать дистанцию.

РЖД планирует запустить дополнительные поезда "Сапсан" в мае. Эта мера поможет пассажирам соблюдать дистанцию. Так, 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

Кроме того, для пассажиров, которые хотят отправиться в поездку на "Сапсане" до 28 мая включительно, доступна временная схема рассадки в вагонах. Она зависит от типа вагонов: 2+2 либо 3+2. В двухместном ряду человек располагается у окна, в трехместном — один занимает место у окна и другой — у прохода. При такой рассадке средний ряд остается свободным.

Пассажиры, путешествующие всей семьей, смогут разместиться на соседних сиденьях.

Ранее мы сообщили, что электрички на Финляндском направлении изменят расписание из-за ремонта железной дороги.

Фото: Piter.tv