С 28 по 30 мая по Смолячкова закроют движение трамваев

Движение трамваев № 40 и № 61 по улице Смолячкова закроют на два дня.

С 28 по 30 мая движение трамваем по улице Смолячкова закроют. Оно будет недоступно с 01:30 28 мая по 05:00 30 мая, передают в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

В этот период будут вестись ремонтные работы. Так, трамвай № 40 следует от "Тихорецкого проспекта" до Сердобольской улицы. Далее по Б. Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улице Чапаева, Б. Монетной улице., улице Котовского и до "Улицы Кораблестроителей".

Трамвай № 61 следует от "Проспекта Мечникова" по Пискаревскому проспекту, улице Руставели, проспекту Просвещения, проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице до "Ж/д станции "Кушелевка"".

Ранее мы сообщали, что в ночь на среду съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют. С 0:00 до 6:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по съезду.

Фото: piter.tv

