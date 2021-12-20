С 28 ноября петербуржцы будут платить за зарядку электромобиля

Стоимость зарядки составит 22 рубля за 1 кВт*ч.

Стало известно, что стоимость зарядки электротранспорта на специальных зарядных станциях компании "Россети Ленэнерго" будет стоить 22 рубля за 1 кВт*ч. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

Тестовый режим работы ЭЗС завершится уже 28 ноября. Оплатить услуги можно через приложение "Россети Электротранспорт". В Петербурге и области работают 53 ЭЗС компании. В планах — установка станций на АЗК "Роснефть", "Газпромнефть" и "Татнефть", а также в ТЦ "Жемчужная Плаза", "МЕГА Парнас" и "МЕГА Дыбенко".

Ранее завод в Петербурге будет производить батареи для электрокаров "E-Neva". Платформы "E-Neva" – это инновационная разработка Обуховского завода. Она работает с использованием природного и сжиженного газа.

Фото: phxere

