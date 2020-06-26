За неделю "ТЭК" испытает трубы в шести районах Петербурга

Испытания начнутся с 26 июля. Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно в разделе на сайте организации "График отключений".

С 26 по 30 июля в шести районах Петербурга начнутся гидравлические испытания, передает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В понедельник специалисты проверят трубы в Невском районе, во вторник – в Калининском, Красногвардейском, Пушкинском и Фрунзенском районах. В среду эстафету примет Московский район. В пятницу, 30 июля, специалисты снова проверят качество труб во Фрунзенском районе.

В этом сезоне специалисты проведут 261 гидравлическое испытание в 17 районах Петербурга и четырех районах области. Благодаря таким испытаниям можно вовремя выявить ненадежные участки трубопроводов и заменить их, тем самым избежав дефектов.

Ранее стало известно, что за полгода чат-бот "ТЭКа" обработал более 71 тысячи обращений от петербуржцев

Фото: Piter.tv