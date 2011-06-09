С 25 сентября в Петербурге начнется осенняя акция по озеленению города

Первые деревья будут посажены в Таврическом саду.

Акция по озеленению города стартует в Санкт-Петербурге уже в среду, 25-го сентября. Торжественное открытие озеленительного сезона состоится в Таврическом саду, где будут посажены первые в этом году деревья, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Совместное осеннее благоустройство - наша добрая традиция и настоящий праздник для всех, кто любит наш город. Каждый год мы вместе с жителями делаем Петербург еще краше, уютнее и чище. Особое внимание в этом году уделяем озеленению. Ведь деревья и кустарники - это красота и чистый воздух. Приглашаю всех принять участие в традиционных осенних посадках деревьев Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В планах – посадить 4040 деревьев и порядка 1600 кустарниковых растений. Высадка будет проходить в Колпинском парке на острове Чухонка, в Ладожском парке, Самсониевском саду, в Приморском парке Победы, парке Красное село, а также в других местах по городу.

Традиция проведения озеленительных мероприятий стартует с 2021-го года. С тех пор каждую весну и осень жители города на Неве сажают деревья и кустарники. Как сообщают в пресс-службе Правительства, за три года было посажено почти 3 тысячи деревьев и свыше 6-ти тысяч различных кустов.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти стартовала осенняя акция посадки леса.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга