С 22 декабря троллейбус № 7 снова пойдет по Биржевому мосту

Движение по Биржевому мосту открыли днем 30 ноября.

С 22 декабря троллейбус №7 восстановит движение по Биржевому мосту. Об этом 20 декабря рассказали в пресс-службе Горэлектротранса.

Общественный транспорт будет следовать по постоянной трассе: конечная станция "Таллинская улица"; улица Стахановцев; Заневский проспект (обратно: Таллинская ул.); Новочеркасский проспект; Красногвардейская площадь; Комаровский проезд; Большеохтинский мост; Тульская улица; Суворовский проспект; Невский проспект; Дворцовый проезд; Дворцовый мост; Биржевая площадь; Биржевой мост; Зоологический проспект; проспект Добролюбова (обратно: пр. Добролюбова — Мытнинская наб. — Биржевой мост); Ждановская набережная; Ждановская улица; Мало-Петровский мост; Ремесленная улица; Петровский проспект; конечная станция "Петровская площадь".

Напомним, что в новогодние праздники в Петербурге изменится расписание пригородных электричек. С 31 декабря 2022 года по 7 января 2023 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы; 8 января 2023 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику воскресенья.

Частично изменится расписание движения пригородных поездов на Витебском, Финляндском, Балтийском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги. С подробным расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.

Фото: Piter.tv

