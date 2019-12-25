С 22 августа движение на петербургской дамбе будет ограничено

В период использования строительной техники движение автомобильных потоков на дамбе могут останавливать.

С 22 августа проезд по петербургской дамбе ограничат в связи с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле. Специалисты будут работать в транспортных отсеках Невской и Финской сторон. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции КЗС.

Отметим, что на внутреннем кольце дамбы ограничения будут действовать с 22 по 24 августа, а на внешнем – с 24 п 29 августа.

В период использования строительной техники движение автомобильных потоков на дамбе могут останавливать. Время ожидания составит всего 10 минут.

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Фото: пресс-служба Смольного