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С 21 июня ограничивается движение транспорта по набережной Макарова
Сегодня, 11:13
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С 21 июня ограничивается движение транспорта по набережной Макарова

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С 21 июня по 29 августа  ограничат движение по Шкиперскому протоку.

В Василеостровском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. С 21 июня до 5 июля ограничат движение транспорта по набережной Макарова от Малого проспекта В.О., до Тифлисской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

С 21 июня по 29 августа  ограничат движение по Шкиперскому протоку от Шкиперского моста до улицы Беринга. Проезд ограничат на перекрестках, в Галерном проезде. В список ограничений попали Опочинина улица, Карташихина улица. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице .

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere


 

Теги: гати, набережная макарова, ограничат движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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