С 21 июня ограничивается движение транспорта по набережной Макарова

С 21 июня по 29 августа ограничат движение по Шкиперскому протоку.

В Василеостровском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. С 21 июня до 5 июля ограничат движение транспорта по набережной Макарова от Малого проспекта В.О., до Тифлисской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 21 июня по 29 августа ограничат движение по Шкиперскому протоку от Шкиперского моста до улицы Беринга. Проезд ограничат на перекрестках, в Галерном проезде. В список ограничений попали Опочинина улица, Карташихина улица.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице .

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere



