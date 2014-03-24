С 21 июня ограничивается движение транспорта по набережной Макарова

В Василеостровском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. С 21 июня до 5 июля ограничат движение транспорта по набережной Макарова от Малого проспекта В.О., до Тифлисской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
С 21 июня по 29 августа ограничат движение по Шкиперскому протоку от Шкиперского моста до улицы Беринга. Проезд ограничат на перекрестках, в Галерном проезде. В список ограничений попали Опочинина улица, Карташихина улица.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице .
Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere
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