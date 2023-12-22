С 1 июня парковка на Ладожском вокзале в течение 10 минут станет бесплатной

Схема движения транспорта у Ладожского вокзала в Петербурге меняется с 1 июня 2024 года. Для посадки и высадки пассажиров предоставляется период бесплатного пребывания машин на парковке до 10 минут, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) 31 мая.
Данное решение принято для комфортного обслуживания пассажиров, после проведенного мониторинга пассажиропотока.
Пресс-служба ОЖД
Стоянка Ладожского вокзала рассчитана на 87 автомобилей, также имеются места для людей с ограниченными возможностями. Парковка оснащена современной технологией оплаты FastTrack, которая рассчитывает время пребывания согласно тарифу.
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Фото: пресс-служба ОЖД
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