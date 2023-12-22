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С 1 июня парковка на Ладожском вокзале в течение 10 минут станет бесплатной
Сегодня, 20:06
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С 1 июня парковка на Ладожском вокзале в течение 10 минут станет бесплатной

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Стоянка Ладожского вокзала рассчитана на 87 автомобилей.

Схема движения транспорта у Ладожского вокзала в Петербурге меняется с 1 июня 2024 года. Для посадки и высадки пассажиров предоставляется период бесплатного пребывания машин на парковке до 10 минут, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) 31 мая.   

Данное решение принято для комфортного обслуживания пассажиров, после проведенного мониторинга пассажиропотока.

Пресс-служба ОЖД

Стоянка Ладожского вокзала рассчитана на 87 автомобилей, также имеются места для людей с ограниченными возможностями. Парковка оснащена современной технологией оплаты FastTrack, которая рассчитывает время пребывания согласно тарифу. 

Ранее на Piter.TV: Пулково отказывается от парковочных талонов.

Фото: пресс-служба ОЖД

Теги: бесплатная парковка, ладожский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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