С 1 июля в России проиндексируют тарифы за услуги ЖКХ

Рост в среднем по стране рост составит около 4%.

В среду, 1 июля, в России произойдет индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В среднем по стране рост составит около 4%.

Рост платежей (в том числе на электро-. газо-, водо-, теплоснабжение и водоотведение) регулируют органы власти. Каждый год российское правительство выпускает распоряжение, где устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону.

Ранее мы сообщали о том, что в России вырастут некоторые тарифы ЖКХ с первого июля. Например, с начала июля москвичи будут платить больше за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.

Видео: Kremlin.ru