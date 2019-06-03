С 1 июля в Петербурге вырастут тарифы на ЖКУ

Вопреки пессимистичным прогнозам, платежи горожан станут больше на 0,4 %.

В Смольном обсудили повышение тарифов на ЖКУ. Вице-губернатор Максим Шаскольский заявил, что вопреки пессимистичным прогнозам, платежка в среднем вырастет на 0,4 % вместо 4,3 %.

Эти цифры были озвучены в администрации Петербурга на заседании малого правительства. Ранее предполагалось, что к первому полугодию цены за горячую воду и отопление вырастут на 3,3 %, за электричество — на 5 %, за газ — на 1,4 % и за холодную воду — на 7 %.

Ранее мы писали, что с 1 июля в Петербурге снизится рост тарифов на воду.

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