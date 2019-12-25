В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ

Такое повышение тарифов соответствует принципу «инфляция минус».

В России тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 1 июля вырастут. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ФАС.

Отмечается, что размер индексации не должен быть выше 4%. При этом в ФАС подчеркнули, что что фактически рост тарифов составит 3,3%.

По информации газеты, такое повышение соответствует принципу "инфляция минус", по которому индексация тарифов не может превышать величину инфляции.

Так, в каждом регионе России разный уровень индексации тарифов. Он не должен быть выше предельного индекса региона.

Ранее мы писали, что в России должна проработать стандарт допустимой доли расходов на ЖКУ. Сделать это необходимо соответствующим ведомствам до 1 июля.

Фото: Piter.TV