Городской центр управления парковками подписал соглашения со Сбербанком и банком ПСКБ об оплате парковки с помощью банкоматов и мобильного приложения.

С 1 июля для петербуржцев будут доступны новые способы оплаты парковки. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Для оплаты парковки через банкомат или мобильное приложение "Сбербанк" автомобилисты должны зайти в раздел "Платежи". Затем ввести в поисковой строке "Парковки" или выбрать подраздел "Транспорт" и далее – подраздел "Парковка". После чего автовладельцы должны выбрать услугу "Почасовая оплата", указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство.

Клиенты банка ПСКБ для оплаты парковки с помощью банкомата должны перейти в раздел "Платежи", далее – в подраздел "Прочие платежи" и выбрать "Парковки Санкт-Петербурга". После чего нужно нажать "Оплата парковки", затем выбрать вид транспортного средства, указать парковку, продолжительность парковки в минутах, мобильный телефон и номер транспортного средства.

Кроме того, при оплате парковки вышеперечисленными способами взымается комиссия по тарифу банка. При оплате через приложение Сбербанка размер комиссии составит 1% от суммы платежа (например, 60 копеек от 60 рублей за час парковки), при оплате картой через банкомат – 1,2% (72 копейки от 60 рублей), при оплате наличными денежными средствами через банкомат – 3% (1 рубль 80 копеек от 60 рублей). Размер комиссии за услуги банка ПСКБ при оплате через банкомат – 2 % (например, 1 рубль 20 копеек от 60 рублей).

Ознакомиться с расположением отделений банков и банкоматов в зоне платной парковки можно на сайте парковочного пространства.

Ранее мы писали, что в Петербурге по семи адресам появятся парковочные места для маломобильных граждан.

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