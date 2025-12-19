С 1 февраля 2026 года соцвыплаты в России вырастут на 6,8%

Материнский капитал на второго ребенка приблизится к одному миллиону рублей.

С 1 февраля 2026 года в Российской Федерации пройдёт плановая индексация социальных выплат для семей с детьми, пенсионеров и льготных категорий граждан на 6,8 процента. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Каплан Панеш в "Известиям".

Коэффициент индексации соответствует уровню фактической инфляции за 2025 год. Повышение будет применено ко всем соответствующим выплатам автоматически. Размер материнского капитала после индексации составит 737 205 рублей на первого ребёнка. Выплата на второго ребёнка увеличится до 974 189 рублей.

Единовременное пособие при рождении ребёнка будет увеличено до 28 773 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком для матерей, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, достигнет 10 790 рублей. Ежемесячная денежная выплата для инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других льготных категорий также вырастет на 6,8 процента. Одновременно увеличится денежный эквивалент набора социальных услуг.

Итоговый размер выплат для отдельных граждан может отличаться в зависимости от региона проживания и уровня дохода семьи. Изменения затронут все федеральные социальные обязательства.

Фото: Piter.tv