С 1 декабря билеты в Эрмитаж подорожают до 700 рублей для обычных посетителей

Эрмитаж повышает цены впервые с 2022 года.

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге объявил о повышении цен на входные билеты с 1 декабря 2025 года. Как сообщили в официальном телеграм-канале музея, базовая стоимость разового билета в Главный музейный комплекс и здание Главного штаба "увеличится с 500 до 700 рублей".

Пресс-служба музея уточнила, что специальные вечерние сеансы, проводимые по вторникам, пятницам и субботам, "сохранят цену 500 рублей". Все действующие льготы и социальные программы для посетителей останутся без изменений.

По данным Эрмитажа, примерно "25% посетителей продолжат посещать экспозиции бесплатно", а ещё "10% смогут приобрести билеты по льготной стоимости".

Отмечается, что повышение цен стало "первым с 2022 года" и связано с ростом эксплуатационных расходов и необходимостью поддерживать инфраструктуру музея на современном уровне.

Фото: Piter.TV